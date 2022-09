Tallinna võõrustab Tall Ships Races 2024 regatti 1,7 miljoni euroga

Tallinn sõlmib lepingu üldjoontes samadel tingimustel, mis 2018. aastal sõlmitud leping 2021 aastal toimuma pidanud regati võõrustamiseks, seisab linnavalitsuse eelnõu seletuskirjas. Lisandunud on vaid meetmed, mis arvestavad ürituse ärajäämisega koroona tõttu. Lisaks tehakse Tallinnale korraldamisõiguse tasust soodustus 25 protsenti. Võõrustava sadama leping allkirjastatakse ingliskeelsena ning lepingu ingliskeelne versioon on ülimuslik mistahes tõlke suhtes. TSR merefestivali korraldamiseks on Läänemere sadamalinnade seas tihe konkurents vaatamata sellele, et korraldamisõiguse tasu on vähemalt 156 500 naelsterlingit ning korralduskulud on keskmiselt 2-5 miljonit eurot. Vastavalt Tallinna kandideerimistaotlusele on Tallinna TSR 2024 eelarveks kavandatud 1 700 000 eurot.

Algselt 2021. aastal toimuma pidanud regatt lükati edasi, kuna koroonaohu tõttu keeldusid soomlased regatti vastu võtmast. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev tõdes aasta tagasi, et ehkki otsus suursündmus edasi lükata sündis raskelt, õnnestus selle asemel korraldada Tallinnas uhke lootusega, et 2024. aasta The Tall Ships Races regatt saab siiski meie pealinnas toimuda. Nüüd on korraldajad selle otsuse kinnitanud.

«The Tall Ships Races regati näol on tegemist suurejoonelise ja haarava mereüritusega, mida ihkab võõrustada iga merelinn, mistõttu oleme regati ametlikuks sadamaks saamise nimel aastaid järjepidevalt tööd teinud ja võime nüüd kindlad olla saabuva erakordse sündmuse õnnestumises,» tsiteeris pressiteade Belobrovtsevi sõnu.

The Tall Ships Races on pikaajalise traditsiooniga rahvusvaheline avamere õpperegatt, mille eesmärk on kaasata ja õpetada noori ning juhtida tähelepanu merekeskkonna hetkeolule ja loodussäästlikkusele, 2024. aastal toimuv TSR sõit on 65. regatt.