USA orkaanipiirkondadest ei tasu kasutatud paati osta

Kuigi tänavune orkaanihooaeg Kariibi merel on alles algamas, on esimesed troopilised tormid USA kaguosa rannikupiirkondi tugevalt räsinud. Lisaks hoonete ja rajatiste purunemisele on orkaanides uppunud või tõsiselt vigastatud tuhandeid purjekaid ja mootorpaate. Tormilained kuhjasid laevu ja paate hunnikutesse sadamates, üleujutus kandis kinnitustest lahti rebitud veesõidukeid rannikust kaugele sisemaale, kuni need elamupiirkondades või autoteedel pidama jäid. Kõige hullemini sai orkaani Ian tõttu kannatada Fort Myersi piirkond Floridas.

Orkaanipaadid jõuavad kindlustuse kaudu turule

«Paljud vee all käinud autod ja paadid saadakse isegi hetkeks tööle, aga ajapikku hakkavad uppumise tagajärjed välja paistma. Vesi on selline asi, et kui see kuskile sisse on pääsenud, siis on oksüdeerumine paratamatu. Juhtmed, ajud, lülitid, kõiksugu juhtplokid, näidikud, andurid. Küsimus on ainult selles, et millal see üllatusmoment tuleb ja kus sa selle paadiga siis oled. Keset tormist merd ei ole tore, kui mootor seisma jääb või vool süsteemist ära kaob," rääkis Kütt. Tema sõnul korralikud firmad selliseid paate ise maale ei too, aga kui need kuidagi juba riiki on saabunud, siis varem või hiljem jõuavad nad ka paadimehaanikute ellingutesse.