Naissaare elanikud rajasid saarele Eesti esimese kogukonnatankla

MTÜ Naissaarlaste Kogukond loosis saare elanike vahel välja kaks kanistrit. Naissaare kogukonna üks eestvedajaid Ivar Valdmaa ütles, et vanamoodne metallkanister on Naissaare kütusemajanduse sümbol läbi aastakümnete, mistõttu on tähenduslik, et just nendesse kanistritesse tangivad naissaarlased uuest tanklast esimese bensiini.

«Kanistrid on MTÜ poolt, kütuse paneb sisse Alexela,» ütles Valdmaa loosivõitjaid õnnitledes. Tankla avamise tseremoonial tervitasid saart uue energialahenduse puhul ka sadamapidaja Saarte Liinid sadamakapten Jaanus Jürivete ja Viimsi valla merendusspetsialist Mart Loik.

Alexela juht Heiti Hääl ütles tankla avamisel, et see on esimene kogukonnale kuuluv tankla Eestis, ning Alexela osutab seal vaid teenust. Naissaare püsielanikele antakse välja sooduskaardid, millega on kütus neile alati tavahinnast kümme senti odavam.

«See on esimene sadam Eestis, mille on rajanud kohalik kogukond läbi mittetulundusühingu. Meie ainult opereerime sadamat, meile kuulub ka makseterminaal, kuid tankla ise on MTÜ oma,» märkis Hääl. Tema sõnul on ka Alexela jaoks tegemist missiooniprojektiga, sest väikesaartel asuvad tanklad ei ole käibe ja kasumlikkuse poolest tavaliste tanklatega võrreldavad.

«Eesti kokku 26 paadisadamast haldab Alexela 19 ning me teame täpselt, et sellistes kohtades hiigelkäibeid ei tehta, eriti talvel. Aga inimesed peavad oma kütuse kätte saama ja meil on hea meel neid selle juures aidata,» rõhutas Hääl. Ta lisas, et kui Naissaar peaks kunagi saama endale püsiva elektrivarustuse merealuse elektrikaabli näol, pakub Alexela saare elanikele hea meelega ka elektrienergiat.

Naissaare uue tankla mahutavus on seitse tonni bensiini ja kaheksa tonni diislikütust. Tanklat varustatakse vastavalt vajadusele kütuseautoga, mille saarele toimetamisele aitab erireisi tellimisega kaasa Viimsi vallavalitsus.

Tankla ehitust aitasid rahastada Riigi Tugiteenuste Keskus, Viimsi Vald ja MTÜ Naissaarlaste Kogukond.