Talgulised kõrvaldasid vana paisuvare ja hävitasid kobraste ehitustöö

«Kõik need on takistuseks kaladele, kes ei saa vabalt jõge mööda rännata. Paisude kahju on suuremgi – need mõjutavad kogu jõe ökosüsteemi,» ütles Sandberg. Ta lisas, et talgute korras saab hea meeskonnaga eemaldada ka esmapilgul võimatu ülesandena näivaid takistusi.