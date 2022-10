Roheinnovatsioon merel kasutab ära ka lainete ja hoovuste energia

Eesti Laevaomanike Liidu presidendi Vahur Ausmehe sõnul on rohepööre ja innovatsioon saanud merenduses igapäevasteks mõisteteks. «Teame, et Maa vajab päästmist, et merendus oma efektiivsuse, automatiseerituse ja suhteliselt madala saastetasemega on juba üks rohelisemaid ja innovaatilisemaid transpordiliike. Kas peaksime olema rahul saavutatuga? Jah, kuid ootused rohelisuse osas ühiskonnas ja planeedil Maa kasvavad ning üha rohkem näeme merendusinimeste seas ärevust, kas meie praegused võimalused, teadmised, oskused ja suhtumised on ikka need, mis aitaksid merendusel areneda kõrgendatud ootustele vastavaks keskkonnasäästlikumaks ja kestlikumaks transpordiliigiks,» ütles Ausmees konverentsi avakõnes.