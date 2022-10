Ukraina viljalaevad istuvad Istanbuli reidil ummikus

Kümned laevad ootasid teisipäeval põhjaliku kontrolli, mida näeb ette Türgi ja ÜRO-vaheline lepe, mille eesmärk oli vabastada Ukrainas Venemaa okupatsiooniväe blokaadi all kinni olnud vili ja leevendada seeläbi üleilmset toidukriisi.

Meeskonnad on viivituste tõttu pahased. Nii näiteks oli Barbadose lipu all seilaval Nord Vindil käegakatsutavalt tunda kergendust, kui inspektorid laevale jõudsid. Aluse süürlasest meremees ütles, et meeskond ootas ülevaatust 11 päeva.