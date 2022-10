Konkurents varude üle ⟩ Euroopasse suundunud tankerid võtsid kursi USA suunas

Vähemalt kaks diislikütust ja lennukikütust vedavat tankerit on viimastel päevadel ootamatult muutnud oma sihtkohta Euroopast Ameerika Ühendriikidesse, selgub infoettevõtte Refinitiv andmetest, vahendab Reuters.

USA diislikütuse varud on mitme aastakümne madalaimal tasemel ja poliitiline surve varude taastamiseks on suurenenud. Samal ajal on diislikütuse rafineerimismarginaalid Reutersi andmetel suuremad kui kunagi varem.

Araabia Ühendemiraatidest pärit ja hetkel Vahemerel asuv diislikütust vedav tanker Thundercat muutis neljapäeval oma sihtkohta Rotterdamilt New Yorgile, selgub laevaandmete põhjal. Atlandil asuv tanker Proteus Jessica pidi algselt suunduma Ühendkuningriigi kagurannikul asuvasse Southwaldi, kuid on muutnud sihtkoha samuti New Yorgi sadamasse.

Vastavalt informatsioonile, mille Reuters sai naftamaakleritelt, on broneeritud veel kaks tankerit diislikütuse veoks Euroopast Ameerika Ühendriikidesse. Sellised muutused on haruldased, eriti kuna Euroopa rafineerimistehased ei suuda toota piisavalt vedelkütuseid, et rahuldada kodumaist nõudlust.

USA president Joe Biden on kutsunud üles keelustama vedelkütuste eksporti, et hoida tarbijahinnad kontrolli all. Keeld oleks vastus OPECi ja Venemaa otsusele vähendada toornafta tootmist. Tootmise vähendamisega püüab OPEC muuta toornafta kallimaks.