Venemaa merevägi nõuab Nord Stream lekete uurimiseks juurdepääsu

Reedel tehtud avalduses ei täpsustanud Novak, kellelt juurdepääsu gaasitorule nõutakse, vahendas Reuters. Gaasitrassi operaatorettevõte Nord Stream AG teatas varem, et firma renditud uurimislaeva omanik ei saanud Norra välisministeeriumilt luba sadamast lahkuda, et asuda torujuhtme kahjustusi hindama.

Venemaa teatas neljapäeval, et kutsus välja Saksamaa, Taani ja Rootsi diplomaadid, et väljendada rahulolematust selle suhtes, et Venemaa ja Gazpromi esindajaid ei ole kaasatud torujuhtmete vigastuste uurimisse. Rootsi lükkas varem tagasi Venemaa võimude soovi uurimisel osaleda. Taani välisministeerium möönis eelmisel nädalal, et Venemaa soov osaleda torujuhtme Nord Stream lekete uurimisel on diplomaatiliste kanalite kaudu tõstatatud.