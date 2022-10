Royal Caribbean ehitab turismi kiiret taastumist ennustades ulmelise kruiisilaeva

Ristlusfirmade Royal Caribbean, Celebrity ja Silversea Cruises emaettevõtte Royal Caribbean International juht Michael Bayley ütles, et ta näeb reisinõudluse taastumist ning on seetõttu tuleviku suhtes üsna optimistlik, vahendas Fox Business.

«Kliendid selgelt tahavad puhkama minna. Elamuste vastu on huvi suur,» ütles Bayley, «Kõige tähtsam, mida me näeme, on, et inimesed hindavad rohkem suhteid ja perekondlikke sidemeid ning otsivad aega koos peredega. Loomulikult on see Royal Caribbeani jaoks magus teadmine."