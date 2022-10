Meremuuseum premeerib Eesti merenduse ajaloole pühendatud lõputöid

«Meie riigi merenduse möödanikus on veel palju, mida teaduslikult uurida. Selleks, et oodatud uurimusi tuleks juurde, on vaja innustada neid tegema ja ühtlasi tunnustada tehtud töid. Just seepärast julgustame ülikoolide ning rakenduslike kõrgkoolide tudengeid võtma käsile Eesti merenduse ajaloo uurimist ja taotlema valminud uurimusega meie muuseumi preemiat,» ütles Eesti Meremuuseumi teadusjuht Hele Kiimann.