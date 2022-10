Valitsus otsustas Miinisadamat mitte müüa ning jätta see mereväele

Vajadusest viia sõjaväesadam Tallinna kesklinnast välja on pikalt räägitud. Ekspertide hinnangul on Miinisadama asukohal mereväesadamana mitmeid puudusi. Sadam on vana ja selle laiendamine vajaks hiiglaslikke investeeringuid, kaldapoolne juurdepääs läbi niigi üle koormatud pealinna tänavatevõrgustiku on keeruline ja aeganõudev ning lisaks oleks sõjalaevasadam kesklinnas sõjaolukorras vaenlase rünnakute sihtmärgiks keset tihedalt tsiviilelanikega asustatud ala.

Uute mereväe võimalike sadamakohtadena on kõne all olnud erinevad asukohad, teiste hulgas näiteks ka Paldiski, Muuga ja Saaremaa. Miinisadama müük annaks võimaluse võtta piirkond kasutusele avatud linnaruumina, sest suletud sõjasadama territoorium katkestab Tallinna kesklinnast Noblessneri sadamani kulgeva rannapromenaadi. Nüüd otsustas valitsus, et Miinisadam jääb esialgu määramata tähtajaks siiski mereväele.

«Laevastike ühendamise ja politse- ja piirivalveamet (PPA) osaliste mereliste funktsioonide toomisega mereväkke analüüsiti ka taristuküsimust ning leiti, et Miinisadamas jätkamine on kõige kuluefektiivsem. Ettevalmistused PPA laevastiku ning isikkoosseisu üleviimiseks Miinisadamasse käivad,» ütles kaitseministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhi asetäitja Roland Murof BNS-ile.

Valitsuses kevadel heaks kiidetud riigieelarve strateegia (RES) käsitleb ühe kaitseinvesteeringute programmi rahastamise allikana 2025. aastal ka Tallinna Miinisadama müüki ja seal paikneva mereväe võimalikku kolimist. Miinisadama müügituluks on dokumendis planeeritud 20 miljonit eurot. Kuu aja eest aga loobus valitsus plaanist Miinisadam müüa.

«Miinisadam ei ole ainus objekt, mille osas oli müügiplaan ning arvestades ka kinnisvarahindade trendi, ei teki sadama müügist loobumisega kaitse-eelarvesse rahalist puudujääki,» selgitas Murof.