Nigeeria paneb avamere naftamaardlad rahvusvahelisele oksjonile

Seni on see Lääne-Aafrika riik silma paistnud keskkonnaohtlike naftapuurimisseadmete ja naftaterminalide kasutamise, naftavarguste ja kütuste hoiustamisega meresõiduks kõlbmatutel tankeritel. Nigeeria naftatootmine langes tänavu septembris mitme aastakümne madalaimale tasemele, jäädes alla 1,2 miljoni barreli päevas, mida on poole vähem kui 2020. aasta alguses. Valitsus süüdistab naftatootmise vähenemises lokkavat toornafta vargust otse torujuhtmetest Nigeri jõe delta piirkonnas.

Varasematel aastatel on välisfirmade, peamiselt Shell ja TotalEnergies, kontrolli all olevate süvamere naftapuurtornide toodang moodustanud ligikaudu 35 protsenti Nigeeria naftatootmisest. Kuna riigi maismaal asuv naftatööstus kannatab varguste ja kuritarvituste all, on Nigeri deltas asuvaid naftapuurimiskohti järjest suletud ning avameretootmise osakaal on suurenenud.