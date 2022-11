Nõudlus kruiisiturismis on taastunud pandeemiaeelsele tasemele

Hoolimata kütusehinna tõusu ja inflatsiooni mõjust ristluslaevanduse piletihindadele on nõudlus taastunud, vahendas Bloomberg Royal Caribbean Cruises Ltd avaldust. Firma teatas, et laevade täituvus on taastunud pandeemiaeelsele tasemele ning broneeringute arv on suurem kui 2019. aasta kolmandas kvartalis.