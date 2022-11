Hispaania konfiskeeris tasumata arvete tõttu oligarhi superjahi

Meridian A on 85 meetri pikkune mootorlaev ning see peeti märtsis sanksioonide alusel kinni, kui laev oli Barcelona laevaremonditehases hoolduses. Chemezovile kehtestati sanktsioonid juba 2014. aastal, kui Venemaa okupeeris Krimmi, ametlikult kuulub alus Chemezovi kasutütrele.

Sanktsioonide alusel arestitud luksuslikud veesõidukid on osutunud probleemiks kõikides riikides, kus superjahte kinni on peetud. Nende ülalpidamiskulud on nii suured, et kui omanikud kulusid enam katta ei soovi, hakkab jahtide kinni pidamine riikidel ja sadamatel üle jõu käima. Nii on mitmed sanktsioneeritud veesõidukid juba ka oksjonitel müüdud. Samas jätkavad mõnede arestitud superjahtide omanikud oma laevade kulude katmist ka pärast laevade kinni pidamist, näiteks Hispaania sadamates seisvate jahtide Crescent ja Lady Anastasia oligarhidest omanikud.