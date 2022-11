Hiiumaa sadamate uus juht on purjetaja Kai Kallas

«Oleme viimase kolme aastaga loonud suurepärased eeldused Hiiumaa merekultuuri arendamiseks investeerides nii olemasolevatesse kui uutesse sadamatesse,» ütles Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad nõukogu esimees Margus Kastein. Tema sõnul on kätte jõudnud hetk, kus peab meeskonda täiendama selliselt, et sadamatesse tuua veelgi rohkem värskust ja energiat: «Kai Kallas on näidanud end väga heast küljest JK Dago igapäevases asjaajamises, aga ka suurte võistluste korraldajana. Põlise hiidlasena tunnetab ta hästi kõigi meie sadamate eripärasid ja oskab kogukonna soovidega arvestada.»

Kai Kallas on varem töötanud teenindus- ja arendusjuhina turismisektoris ning eraettevõtjana. 2021. aastast tegutseb ta MTÜ Jahtklubi Dago klubiülemana. «Eesti ühe edukaima jahtklubi juhtimine on olnud hea ettevalmistus Hiiumaa sadamate juhtimiseks ja arendamiseks,» ütles Kallas ja lisas, et talle meeldivad väljakutsed, mida SA juhi roll kahtlemata on. «Näen arenguvõimalusi ja lihtsalt reguleeritavaid ning parandatavaid murekohti erinevates sadamates mida ma tahaks muuta. Ma näen sadamaid tulevikus atraktiivsete külastus- ja kogukonnakeskustena, kus võimalusi kvaliteetseks ajaveetmiseks on nii maalt kui merepoolt tulijatele mitmeid,» rääkis juhatuse esimees.

Margus Kastein selgits, et vajadus sihtasutuse juhatuse laiendamiseks on tingitud Hiiumaa sadamate viimaste aastate kiirest arengust: «Aastatel 2019–2022 on Sihtasutus Hiiumaa Sadamad investeerinud sadamate taristusse, kommunikatsioonisüsteemidesse ja keskkonnasäästlikesse lahendustesse kokku 2,8 miljonit eurot. Eelseisvatel aastatel tuleb jätkuvalt pingutada uute projektide rahastusallikate leidmisel, millega juhatuse liige Liina Härm fokusseeritult jätkab.»