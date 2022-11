USA merevägi tabas Omaani lahel suure lõhkeainelastiga kalalaeva

USA mereväe rannavalvelaev John Scheuerman (WPC 1146) ja raketikandja USS The Sullivans (DDG 68) pidasid kahtlase kalalaeva kinni 8. novembril Omaani lahes läbisõidul rahvusvahelistest vetest.

«See oli tohutu kogus lõhkematerjali, millest piisaks rohkem kui tosina keskmise ulatusega ballistilise raketi kütuseks olenevalt suurusest,» ütles USA mereväe keskjuhatuse, USA 5. laevastiku ja mereväe ühendatud mereväe ülem, aseadmiral Brad Cooper, «Iraanist surmava abi ebaseaduslik üleandmine ei jää märkamata. See on vastutustundetu, ohtlik ning põhjustab vägivalda ja ebastabiilsust kogu Lähis-Idas.»

Laev peeti kinni marsruudil, mida on ajalooliselt kasutatud Iraanist relvade vedamiseks Jeemenis asuvate huthide juurde. Laev ja selle neli Jeemeni päritolu meeskonnaliiget peeti kinni. USA väed uputasid kalalaeva 13. novembril, kuna see ohustas kommertslaevanduse navigatsiooni. The Sullivans andis neli meeskonnaliiget Adeni lahes merel üle Jeemeni rannavalvele.