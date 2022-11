Iraan vabastas mais arestitud Kreeka tankerid

Libeeria lipu all seilav tanker Ice Energy (vasakul) pumpab Iraani lipuga tankerilt Lana (Pegas) naftat ümber Kreeka saare Evia ranniku lähedal. Algselt Venemaa lipu all sõitnud ning Venemaa naftat vedanud tankeri last oli mõeldud laevatamiseks USA-sse, kuid Kreeka võimud pidasid laeva Venemaa-vastaste sanktsioonide tõttu kinni. See samm vihastas Iraani valitsust, kes vastusammudena alustas Kreeka laevade arestimist.

Foto: ANGELOS TZORTZINIS