Septembris möödus parvlaeval Tõll kaks aastat esimesest ametlikust sõidust hübriidlaevana. Lisaks diiselmootorile ka elektri jõul töötav laev on tõestanud, et liikluses Eesti saarte vahel on üleminek heitmevabadele laevadele vaid aja küsimus.