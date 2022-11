Uus juht toob Hiiumaa sadamatese rohkem elu ja äri

1. detsembril tööle asuv Kallas ütles, et Hiiumaa Sadamate töökoormus on koos viimastel aastatel sadamates tehtud laienduste ja klientide hulga kasvuga suurenenud ning lähiajal valmiv uus Kalana sadam laiendab hallatava sadamate võrgu ulatuse üle terve saare.

«Olen ise Kalanast pärit ja seepärast on eriti hea meel, et pikaajaline unistus sinna sadama rajamisest on täitumas. Sihtasutuse tegevusala aga suureneb sellega oluliselt ka puhtgeograafiliselt. Hiiumaa Sadamad on väga hästi käima läinud, seda tuleb veel võimendada. Sadamad on valmis ehitatud, nüüd tuleb edasi minna ja neisse elu tuua,» rääkis Kallas.