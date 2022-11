Soome soolopurjetaja purjekas uppus 450 miili kaugusel Lõuna-Aafrikast

TÄIENDATUD:

Global Golden Race korraldaja teatas täna pärast keskpäeva sotsiaalmeedia kaudu, et Lehtinen on elus ning temaga on kontakt saavutatud YB3 asukohamääramise- ja sõnumiseadme kaudu. Purjetaja on päästeparves, tal on seljas merepäästeülikond ning ta jõudis kaasa haarata hädaolukordadeks mõeldud ellujäämispaketi toidu, vee ja muu hädavajalikuga. Lehtinen teatas, et tema purjekas uppus ahter ees 5 minuti jooksul ning kuna koos laevaga uppusid tema prillid, on tal tekstisõnumite kirjutamine raskendatud. Päästjad lähenevad sündmuskohale.