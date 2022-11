Pankroti tõttu lõpetamata jäänud uppuva kaunitari Global Dream ostab Disney Cruise

Nüüd on Disney Cruise Line teatanud, et ostab lõpetamata laeva Global Dream ning viib selle ehitamise lõpule samas laevatehases Werften, kus alus kevadel seisma jäi. Ehituse juhiks kaasatakse laevatehas Meyer Ferft, mis on ehitanud ka Disney Cruises varasemad ristluslaevad - ning aastal 1980 ka parvlaeva Estonia. Sajad endised Werfteni töötajad saavad töö tagasi, samuti taastatakse koostöö allhankijate ja partneritega.