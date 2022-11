Türgi nõuab 1. detsembrist tankeritelt väinade läbimiseks kindlustust

Et kindlustus katab kõike alates naftareostustest kuni kokkupõrgeteni, soovib Türgi sisuliselt kaitsta oma vesi, kuid see võib mõjutada ka Venemaalt eksporditava miljonite barrelite nafta voogu, märgib Bloomberg.

Türgi transpordiministeeriumi ringkirja kohaselt peavad laevad, mis veavad naftat läbi väinade, esitama oma kindlustusseltsi kirja, mis kinnitab, et see konkreetne reis ja last on kindlustatud.