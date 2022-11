Venemaal on nafta hinnalaest kõrvale hiilimiseks puudu üle 100 tankeri

Analüütikud ja turuvaatlejad kinnitavad, et Venemaa ei suuda enam loodetud kogustes toornaftat eksportida, kui sanktsioonid jõustuvad, vahendas Reuters. See võib tähendada, et Venemaa naftaeksport väheneb umbes ühe miljoni barreli võrra päevas. Praegu voolab Venemaalt maailma turgudele ligikaudu 3,5 miljonit barrelit päevas. Venemaa on teatanud, et ei müü naftat riikidele, kes hinnalae rakendavad.

EL piirangud on mõeldud vähendamaks Venemaa naftatulusid, millega finantseeritakse sõjalist operatsiooni Ukrainas. Lääneriikide sanktsioonide mõju on seni vähendanud Hiina, India ja teiste Aasia piirkonna ostjate tegevus, kes samaaegselt Euroopa ja USA sanktsioonidega on importi Venemaalt suurendanud.

Venemaalt naftaostu piiramine võib samal ajal viia turu kasvule mujal maailmas ning suurendaks veelgi inflatsioonisurvet.

Alternatiivne Vene laevastik on ehitamisel

Praeguse väljaveotaseme säilitamine tähendaks, et sanktsioneerivate riikide laevade ära langemisel oleks Venemaal vaja kolmandiku võrra rohkem tankereid, kui riigil praegu on, vahendas Reuters Moskva energia- ja finantseerimisfondi instituudi analüütiku Aleksei Gromovi sõnu.

Venemaa vajaks selleks täiendavalt 157 Aframax, 65 Suezmax ja 18 VLCC klassi tankerit. Et piirangutest mööda hiilida, peaksid laevad olema Venemaa omandis või peidetud omanike nimel ning analüütiku sõnul on 70 üle 15 aasta vanust naftatankerit sellistele firmadele müüdud. See tähendab, et kui Moskva soovib nafta väljavedu samas mahus jätkata, on Kremlil puudu üle 100 tankeri.