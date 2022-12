Sanktsioonid algasid ⟩ FT: Türgi lähistel on tekkinud naftatankerite ummik

Sel nädalal jõustus G7 riikide, Austraalia ja 27 Euroopa Liidu riigi poolt kehtestatud 60 dollari suurune hinnalagi meritsi veetavale Venemaa toornaftale, mis on viimane Lääne meede Moskva karistamiseks Ukraina sissetungi eest.

Venemaa ütles esmaspäeval, et lääne hinnalagi tema naftale destabiliseeriks ülemaailmseid energiaturge ning ei mõjutaks tema võimet jätkata oma nn spetsiaalset sõjalist operatsiooni Ukrainas.

Financial Timesi aruande kohaselt ütlesid neli naftatööstuse juhti, et Türgi on meetmete valguses nõudnud uusi tõendeid täieliku kindlustuskaitse kohta kõigilt tema väinades sõitvatelt laevadelt.