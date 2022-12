Kõik neli meest on oma purjetamise teekonda alustanud Optimist paadilt ja liikunud sealt edasi läbi peaaegu kõikide paadiklasside avamerejahtideni välja. Meeskond on üle kümne aasta kokku sõitnud nii X-41 klassivõistlustel, ORC distsipliinis, kui ka match races. Nende meeste kogemus on hangitud rahvusvahelises tipp konkurentsis ja kõik need mehed on maailma ja euroopa meistrid erinevates klassides, lisaks on kõigil ka olümpiapurjetamise taust, nii et meri on need mehed sitkeks vorminud. Kõik laste ja noorte klassid on samuti läbi käidud nii et tegemist on elupõliste purjetajatega.