FOTOD ⟩ Keerulise ajalooga Kalana sadam sai valmis

Kõpu poolsaare tipus asuv Kalana on väega koht, kus leidub seene- ja marjametsa, liivaluiteid ja kadakaid ning üsna eriilmelisi mererandu. Kalana tipu ja Ristna poolsaare vahel rulluvad läänekaarte tuultega randa Läänemere kõrgeimad murdlained, mis on surfi-, purje- ja lohelaudureid rõõmustaud juba aastakümneid. Kõpu poolsaare vaikuse, rahu ja eraldatuse võlu on avastanud paljud taas- ja uushiidlased ning piirkonda on tekkinud elujõuline kogukond, mille liikmed on oma lastele käivitanud koguni uue kooli.